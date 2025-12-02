19:47
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке усилят профилактические мероприятия

В Бишкеке состоялось заседание оперативного штаба по обсуждению эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, на нем решили усилить профилактические мероприятия и мониторинг в организациях образования, а также активизировать информирование населения о мерах профилактики.

«Межрайонным ЦГСЭН рекомендовали усилить профилактическую работу не только среди детских садов и школ, но и в торговых центрах, особенно в тех, где имеются детские игровые зоны. В случае сохранения интенсивного роста заболеваемости рекомендовано рассмотреть возможность введения временных ограничительных и карантинных мер в местах массового пребывания детей», — говорится в сообщении.

Подготовлены санитарные предписания руководителям различных организаций и учреждений, направлены письма в районные администрации и профильные ведомства, включая Министерство просвещения, ДУМК, а также уведомлены крупные торговые центры, культурные и образовательные учреждения по усилению контроля профилактических мер.

В областях, где эпидемиологическая ситуация по заболеваемости на сегодня стабильная, поручено усилить профилактические работы для недопущения распространения заболевания.

Во всех организациях здравоохранения усилены карантинные меры: введен обязательный масочный режим, ограничено посещение стационаров родными и близкими пациентов, размещены информационные материалы по профилактике гриппа, проводится регулярная дезинфекция и бактерицидная обработка помещений.
