В Кыргызстане за неделю зафиксировано 14,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане за неделю, с 19 по 25 января, зарегистрировано 14 тысяч 607 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 7,9 процента.

Из всех заболевших 72,4 процента составляют дети до 14 лет.

Медики продолжают дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше и Токмоке.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.