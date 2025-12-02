18:12
Общество

Генплан-2050. Почему в Бишкеке не будет метро, объяснили разработчики

Сегодня мэрия Бишкека проводит экспертное обсуждение проекта Генерального плана развития города до 2050 года с участием как специалистов, так и всех желающих жителей столицы.

Один из принимающих участие в полемике бишкекчанин предлагает муниципалитету рассмотреть возможность строительства метро, например начать проект вдоль берегов рек Ала-Арча и Аламедин.

Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города

Разработчики новой концепции развития Бишкека из Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Санкт-Петербурга пояснили, что пассажиропоток в городе не настолько большой, чтобы можно было задуматься над проектом возведения метрополитена. Специалист также считает его экономически невыгодным.

Напомним, городские власти рассматривают вариант с запуском травмаев.

«Реализация трамвайных сетей будет выгоднее. Все подцентры районов будут связаны трамваем, он будет востребованным», — пояснили на слушаниях.

Мэрия также отказалась от идеи выноса железнодорожных путей за пределы города. Они обслуживают 120 предприятий, которые экономически важны для столицы. Если убирать за черту города железную дорогу, то придется передислоцировать и эти 120 предприятий.

Авторы генплана намерены использовать железную дорогу для удобства бишкекчан.

Напомним, Генеральный план города является стратегическим документом долгосрочного развития и направлен на усиление столичных позиций Бишкека, формирование столицы в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.

В основу подготовки генплана Бишкека до 2050 года заложили модель устойчивой градостроительной системы, при которой управленческие решения принимаются на базе комплексного проектирования градостроительных документов (территориального планирования, градостроительного
зонирования и проектов детальной планировки). По мнению разработчиков, она является наиболее эффективной и, соответственно, обеспечивает устойчивость развития территории.
