Общество

Школу имени Юрия Гагарина в городе Ош открыли после капитального ремонта

В школе Оша имени Юрия Гагарина завершили капитальный ремонт, и учебное заведение ввели в эксплуатацию. В церемонии ее открытия участвовал мэр города Женишбек Токторбаев, сообщила мэрия южной столицы.

Средства на масштабное обновление двухэтажного здания выделили из республиканского бюджета.

В ходе капитального ремонта в школе полностью обновили инфраструктуру и оснащение:

  • здание побелили внутри и снаружи;

  • заменили кровлю и полностью отремонтировали классы;

  • отремонтировали спортивный зал, кухню и туалеты;

  • заменили парты, стулья и другой необходимый инвентарь.
