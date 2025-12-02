Школу имени Юрия Гагарина в городе Ош открыли после капитального ремонта

В школе Оша имени Юрия Гагарина завершили капитальный ремонт, и учебное заведение ввели в эксплуатацию. В церемонии ее открытия участвовал мэр города Женишбек Токторбаев, сообщила мэрия южной столицы.

Средства на масштабное обновление двухэтажного здания выделили из республиканского бюджета.







В ходе капитального ремонта в школе полностью обновили инфраструктуру и оснащение:

здание побелили внутри и снаружи;

заменили кровлю и полностью отремонтировали классы;

отремонтировали спортивный зал, кухню и туалеты;

заменили парты, стулья и другой необходимый инвентарь.