Школу имени Юрия Гагарина в городе Ош открыли после капитального ремонта

В школе Оша имени Юрия Гагарина завершили капитальный ремонт, и учебное заведение ввели в эксплуатацию. В церемонии ее открытия участвовал мэр города Женишбек Токторбаев, сообщила мэрия южной столицы.
Средства на масштабное обновление двухэтажного здания выделили из республиканского бюджета.
В ходе капитального ремонта в школе полностью обновили инфраструктуру и оснащение:
-
здание побелили внутри и снаружи;
-
заменили кровлю и полностью отремонтировали классы;
-
отремонтировали спортивный зал, кухню и туалеты;
-
заменили парты, стулья и другой необходимый инвентарь.