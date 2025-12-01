23:31
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

МВД РФ: За год биометрия помогла выявить 43 тысячи нелегальных иностранцев

Эксперимент по сбору биометрии у иностранцев, стартовавший 1 декабря 2024 года, позволил выявить более 43 тысяч лиц, которым въезд в Россию запрещен по различным причинам. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что эксперимент проходит в аэропортах Московского авиаузла и на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. В его рамках собираются отпечатки пальцев и фотографии иностранцев, которые помещаются в информационные базы МВД РФ.

«Работа по контролю за въездом иностранных граждан в Россию, их пребыванием и выездом из страны будет продолжена», — добавила Ирина Волк.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353057/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
В Новосибирской области России хотят создать центр адаптации мигрантов
Россию просят ускорить обслуживание в миграционных отделах для граждан КР
С начала года более 160 тысячам иностранцев ограничили въезд в Россию
В Казахстане с 1 июля 2026 года мигрантов будут регистрировать по новым правилам
В Госдуме хотят запретить мигрантам покупать газовые баллончики и электрошокеры
В России задержали подозреваемых в незаконной легализации 3 тысяч мигрантов
В российской Югре расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам
Гайд-2 для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России
Приток мигрантов в развитые страны снизился впервые за четыре года
Еще одна массовая драка между мигрантами произошла в Москве
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
1 декабря, понедельник
22:43
Россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы Россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы
22:25
МВД РФ: За год биометрия помогла выявить 43 тысячи нелегальных иностранцев
22:00
Как обезопасить себя при обмене валюты? Рекомендации от Нацбанка
21:43
На российской трассе «Байкал» образовалась 85-километровая пробка
21:27
В Корее взломали 120 тысяч домашних видеокамер и продавали интим-ролики в Сети