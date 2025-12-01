18:47
Общество

Лицензирование частных школ в Кыргызстане автоматизировали

С 8 декабря 2025 года подача всех заявлений и документов для получения лицензии на реализацию частными школами начального, основного и общего среднего образования осуществляется только через автоматизированную систему «Лицензирование».

По данным Министерства просвещения, после 18.00 5 декабря 2025 года бумажные документы приниматься не будут.

Новый порядок введен в рамках программы правительственных акселераторов для цифровой трансформации и упрощения процесса лицензирования.

Ссылка для подачи заявления: https://license.edu.gov.kg/.
