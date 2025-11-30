19:22
Выборы в Жогорку Кенеш. Кыргызстанцы впервые голосуют в Нижнем Новгороде

Впервые в истории кыргызстанцы, проживающие в Нижегородской области, получили возможность принять участие в парламентских выборах своей страны. Это стало возможным благодаря открытию в феврале 2025 года почетного консульства Кыргызской Республики в Нижнем Новгороде. На избирательном участке побывала и корреспондент 24.kg.

Избирательный участок находится в офисе почетного консула в центре столицы Приволжья. Он, как и все остальные УИК, распахнул двери в 8.00 по местному времени. Очередей, как в Москве, тут не наблюдается.

24.kg
Фото 24.kg. В этом здании находится офис почетного консула Кыргызстана в Нижнем Новгороде

Избирателей встречают не только члены комиссии, но и почетный консул Вадим Юн, представители диаспоры и международные наблюдатели, в числе которых председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева и член комиссии Марина Овчинникова.

соцсети Нижегородского избиркома
Фото соцсети Нижегородского избиркома. Почетный консул КР Вадим Юн, председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева и член избирательной комиссии области Марина Овчинникова

Проблем с голосованием не возникло — все прошло спокойно и организованно. Процесс, в общем-то, ничем не отличался от того, как это происходило в Бишкеке. Сначала предъявляю паспорт, прохожу биометрическую идентификацию. Затем получаю бюллетень со списком кандидатов по Свердловскому округу — по месту регистрации. Немного подумав, ставлю галочку и опускаю бюллетень в считывающее устройство. Все — голос учтен.

24.kg
Фото 24.kg. На избирательном участке в Нижнем Новгороде

Уже после выхода из помещения для голосования задаю пару вопросов почетному консулу Кыргызстана в Нижнем Новгороде Вадиму Юну. В частности, интересуюсь явкой. Мой бюллетень оказался в урне 31-м — проголосовала спустя примерно три часа после открытия участка, около 11.00. Он отметил, что это первые выборы в регионе. «Нам самим любопытно узнать, сколько активных кыргызстанцев пребывает в области», — сказал он.

Поговорили и о работе почетного консульства. Вадим Юн отметил, что на открытие офиса приезжал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Кубанычбек Боконтаев, встречался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В июне столицу Приволжья с рабочим визитом посетил министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов. На площадке десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» и Глобального цифрового форума он также встретился с главой региона и обсудил вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Отдельное внимание уделяется развитию деловых связей. Этим летом была организована бизнес-миссия: 28 нижегородских предпринимателей посетили Бишкек, где провели встречи с представителями бизнеса и государственных структур Кыргызстана.

В ближайшее время, по словам Вадима Юна, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами и городами двух стран.

Что касается помощи гражданам, стоит отметить, что почетное консульство не обладает полномочиями, аналогичными посольству или полноценному консульству. Здесь не оформляют документы, не выдают справки и не оказывают юридических услуг. Однако граждане могут получить консультацию, направление, совет — помощь в установлении контактов или в решении организационных вопросов.
