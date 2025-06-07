Кыргызстан укрепляет цифровые связи с Нижегородской областью России

На площадке десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» и Глобального цифрового форума, объединивших ведущих экспертов и представителей власти в Нижнем Новгороде, состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с делегацией Кыргызстана во главе с министром цифрового развития и инновационных технологий Азаматом Жамангуловым.

Фото пресс-службы администрации Нижегородской области РФ

Отмечается, что основной целью диалога стало укрепление двустороннего сотрудничества, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Глеб Никитин представил гостям обширный потенциал региона, выделив достижения в сфере информационных технологий, а также уделил внимание развитию двустороннего сотрудничества с КР. Особое внимание уделено цифровизации в сфере госуправления и развитию научно-образовательного взаимодействия.

«Делаем серьезную ставку на развитие сотрудничества в научно-образовательной сфере. В Нижегородской области обучается 102 тысячи студентов, среди них — около 7 тысяч иностранцев из 110 государств. 80 студентов — граждане Кыргызстана. Мы готовы рассмотреть возможность увеличения числа обучающихся из КР. Кроме того, на уровне высших учебных заведений заключен 21 договорный документ о сотрудничестве», — добавил глава региона.

В свою очередь, Азамат Жамангулов подчеркнул важность кооперации с Нижегородской областью, выразив заинтересованность в развитии совместных проектов, особенно в цифровой сфере. По его словам, наша республика ценит продуктивный диалог с руководством Нижегородской области.

«Регион демонстрирует впечатляющий передовой опыт в сфере цифрового развития и инновационных технологий, что для нас является ориентиром и источником вдохновения. Мы видим значительные перспективы для совместных проектов в области цифровизации, создания новых IT-решений и обмена лучшими практиками. Уверен, что это сотрудничество откроет новые горизонты для развития цифровой экономики наших стран, укрепит наши двусторонние отношения и принесет взаимную выгоду», — отметил министр.