Выборы Жогорку Кенеша. На избирательном участке в Москве очередь

На избирательном участке в Москве, который открылся в 11.00 по бишкекскому времени, образовалась очередь. Об этом сообщают в социальных сетях.

По данным ЦИК КР, всего за рубежом на выборах депутатов Жогорку Кенеша образовано более 100 участков, более 40 из них уже открылись.

Последним голосование завершит избирательный участок в городе Сан-Франциско, США (в 10.00 1 декабря по бишкекскому времени).

Голосование продлится до 20.00 по бишкекскому времени. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.