Второй гидроагрегат Уч-Курганской ГЭС прошел модернизацию

Полная модернизация второго гидроагрегата Уч-Курганской ГЭС успешно завершена. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, агрегат стабильно вырабатывает электроэнергию.

«Это событие имеет особое значение: второй гидроагрегат впервые с момента ввода станции в эксплуатацию в 1962 году прошел капитальный ремонт и полную замену оборудования такого масштаба. В ходе реконструкции полностью заменены основные узлы турбины и генератора, а автоматика, системы охлаждения, маслонапорные и системы управления обновлены по современным стандартам», — говорится в сообщении.

Установленная мощность второго гидроагрегата увеличилась на 9 мегаватт. Модернизационные работы выполнены при участии китайской компании CNEEC в качестве генподрядчика.
