Мафия на границе, война двух миров и вестерн. Премьеры сериалов в декабре

На следующей неделе (1 — 7 декабря) зрителей ждет насыщенная программа, охватывающая самые разные жанры: от напряженных триллеров и вестернов до долгожданных финальных сезонов популярных комедий. Среди новинок — вестерн «Покинутые» с участием звезд «Игры престолов» и «Секретных материалов» (Лина Хиди и Джиллиан Андерсон) и спин-офф исторической драмы «Спартак: Дом Ашура». Поклонников сериалов ждут возвращения криминальной комедии «Полярный» с финальным пятым сезоном, детективной истории «Мисс Скарлет и Герцог» (6-й сезон) и тайского триллера «Верующие» (2-й сезон).
Орегон, 1850-е годы. Несколько семейств, живущих на обочине общества, объединяются, чтобы дать отпор колонизаторам, посягающим на их земли. Глава одной из семей — Фиона, набожная и сильная женщина, усыновившая четверых сирот. Именно вера и любовь к детям помогают ей быть решительной. В сериале сыграют несколько известных актрис — Джиллиан Андерсон и Лина Хиди, прославившаяся благодаря роли Серсеи в «Игре престолов».
На заснеженной российско-финской границе неподкупная и дотошная таможенница Света Суворова оказывается втянута в жестокую игру, в которой ставка — жизнь ее близкого человека. Когда финская мафия похищает ее мужа, единственный путь спасти его — переступить через собственные принципы и войти в подпольный мир, против которого она боролась всю жизнь.
Фрэнк и его давние друзья, проводящие выходные вместе на охоте, сталкиваются с другой группой, которая без всякой видимой причины начинает на них охотиться. Несмотря на то, что одного из них подстрелили, они наносят ответный удар и умудряются скрыться. Однако, возвращаясь к обычной жизни с женой Кристел, Фрэнк чувствует, что за ним следят охотники, одержимые жаждой мести.
Когда из океана появляется страшный древний вид, драматично раскрывая себя перед человечеством, это вызывает международный кризис. Поскольку все население находится в опасности, UNIT приступает к действиям, пока на суше и на море идет война.
Ашур — хитрый гладиатор, который готов на все ради личной выгоды. В многосерийном фильме «Спартак» героя убивают. Этот проект — спин-офф к сериалу, в котором авторы создают альтернативную версию судьбы Ашура: в ней мужчина не умирает, а получает поддержку в ликвидации мятежа и становится главой гладиаторской школы. Лента не только представит альтернативную версию истории, но и раскроет многогранную личность Ашура, ответив на ключевой вопрос: почему герой невзлюбил Спартака и других гладиаторов.
Тайский криминальный триллер о бизнесменах, которые решают заработать на криптогейминге. Они разрабатывают игру «Пиратский ад», в которой можно получать криптовалюту. Удачный проект стремительно набирает популярность. Но эйфория от запуска успешного стартапа быстро сменяется ужасом. Вскоре выясняется, что сервер взломали, а криптовалюту продали. Теперь бизнесменам нужно быстро погасить огромный долг. И герои находят неожиданный способ заработать, воспользовавшись верой людей и слабой системой контроля за пожертвованиями в буддистских храмах.
События происходят после гибели Алексея Градова — руководителя большой строительной компании. После трагедии наследники бизнесмена и его деловой партнер начинают сражаться за оставленное состояние. На стороне семьи оказывается отец покойного Юрий Градов. Именно он стоял у истоков семейного предприятия в 1990-е. Ему помогает любовница сына и финансист Надя. Пытаясь поделить состояние, Градовы ударяются в воспоминания былых обид друг на друга. А их за долгие годы накопилось предостаточно...
Многосерийное американское шоу, снятое в жанре нуарного детектива и рассказывающее о молодой женщине Элизе Скарлет, которая остается без средств к существованию после трагической кончины отца. Знакомые пытаются выдать ее замуж за богатого наследника, однако она решает заняться чем-то более интересным — детективным агентством покойного родителя. При этом женщина понимает, что не сможет руководить этим местом в одиночку. На помощь Скарлет приходит амбициозный следователь из самого известного полицейского учреждения Британии.
Комедийно-криминальный сериал о Викторе, лихой легенде 1990-х по кличке Мясник. По стечению обстоятельств он вынужденно сбежал в город Полярный на Крайнем севере. За годы, проведенные в этом холодном городке, он прижился, женился, стал мэром и завоевал доверие местных жителей. Этот сезон станет финальным.
