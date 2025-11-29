Мафия на границе, война двух миров и вестерн. Премьеры сериалов в декабре

Фото из интернета. Лина Хиди в одной из главных ролей в сериале «Покинутые»

На следующей неделе (1 — 7 декабря) зрителей ждет насыщенная программа, охватывающая самые разные жанры: от напряженных триллеров и вестернов до долгожданных финальных сезонов популярных комедий. Среди новинок — вестерн «Покинутые» с участием звезд «Игры престолов» и «Секретных материалов» (Лина Хиди и Джиллиан Андерсон) и спин-офф исторической драмы «Спартак: Дом Ашура». Поклонников сериалов ждут возвращения криминальной комедии «Полярный» с финальным пятым сезоном, детективной истории «Мисс Скарлет и Герцог» (6-й сезон) и тайского триллера «Верующие» (2-й сезон).

1 «Покинутые», вестерн, премьера (4 декабря) «Покинутые», вестерн, премьера (4 декабря)

Орегон, 1850-е годы. Несколько семейств, живущих на обочине общества, объединяются, чтобы дать отпор колонизаторам, посягающим на их земли. Глава одной из семей — Фиона, набожная и сильная женщина, усыновившая четверых сирот. Именно вера и любовь к детям помогают ей быть решительной. В сериале сыграют несколько известных актрис — Джиллиан Андерсон и Лина Хиди, прославившаяся благодаря роли Серсеи в «Игре престолов».

2 «Тоннель», триллер, премьера (1 декабря)

На заснеженной российско-финской границе неподкупная и дотошная таможенница Света Суворова оказывается втянута в жестокую игру, в которой ставка — жизнь ее близкого человека. Когда финская мафия похищает ее мужа, единственный путь спасти его — переступить через собственные принципы и войти в подпольный мир, против которого она боролась всю жизнь.

3 «Охота», триллер, премьера (3 декабря)

Фрэнк и его давние друзья, проводящие выходные вместе на охоте, сталкиваются с другой группой, которая без всякой видимой причины начинает на них охотиться. Несмотря на то, что одного из них подстрелили, они наносят ответный удар и умудряются скрыться. Однако, возвращаясь к обычной жизни с женой Кристел, Фрэнк чувствует, что за ним следят охотники, одержимые жаждой мести.

4 «Война между сушей и морем», фантастика, премьера (7 декабря)

Когда из океана появляется страшный древний вид, драматично раскрывая себя перед человечеством, это вызывает международный кризис. Поскольку все население находится в опасности, UNIT приступает к действиям, пока на суше и на море идет война.

5 «Спартак: Дом Ашура», историческая драма, премьера (5 декабря)

Ашур — хитрый гладиатор, который готов на все ради личной выгоды. В многосерийном фильме «Спартак» героя убивают. Этот проект — спин-офф к сериалу, в котором авторы создают альтернативную версию судьбы Ашура: в ней мужчина не умирает, а получает поддержку в ликвидации мятежа и становится главой гладиаторской школы. Лента не только представит альтернативную версию истории, но и раскроет многогранную личность Ашура, ответив на ключевой вопрос: почему герой невзлюбил Спартака и других гладиаторов.

6 «Верующие», триллер, второй сезон (4 декабря)

Тайский криминальный триллер о бизнесменах, которые решают заработать на криптогейминге. Они разрабатывают игру «Пиратский ад», в которой можно получать криптовалюту. Удачный проект стремительно набирает популярность. Но эйфория от запуска успешного стартапа быстро сменяется ужасом. Вскоре выясняется, что сервер взломали, а криптовалюту продали. Теперь бизнесменам нужно быстро погасить огромный долг. И герои находят неожиданный способ заработать, воспользовавшись верой людей и слабой системой контроля за пожертвованиями в буддистских храмах.

7 «Золотое дно», драма, второй сезон (4 декабря)

События происходят после гибели Алексея Градова — руководителя большой строительной компании. После трагедии наследники бизнесмена и его деловой партнер начинают сражаться за оставленное состояние. На стороне семьи оказывается отец покойного Юрий Градов. Именно он стоял у истоков семейного предприятия в 1990-е. Ему помогает любовница сына и финансист Надя. Пытаясь поделить состояние, Градовы ударяются в воспоминания былых обид друг на друга. А их за долгие годы накопилось предостаточно...

8 «Мисс Скарлет и Герцог», детектив, шестой сезон (7 декабря)

Многосерийное американское шоу, снятое в жанре нуарного детектива и рассказывающее о молодой женщине Элизе Скарлет, которая остается без средств к существованию после трагической кончины отца. Знакомые пытаются выдать ее замуж за богатого наследника, однако она решает заняться чем-то более интересным — детективным агентством покойного родителя. При этом женщина понимает, что не сможет руководить этим местом в одиночку. На помощь Скарлет приходит амбициозный следователь из самого известного полицейского учреждения Британии.

9 «Полярный», комедия, пятый сезон (1 декабря) «Полярный», комедия, пятый сезон (1 декабря)

Комедийно-криминальный сериал о Викторе, лихой легенде 1990-х по кличке Мясник. По стечению обстоятельств он вынужденно сбежал в город Полярный на Крайнем севере. За годы, проведенные в этом холодном городке, он прижился, женился, стал мэром и завоевал доверие местных жителей. Этот сезон станет финальным.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (24 — 30 ноября), можно посмотреть здесь.