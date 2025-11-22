13:23
Общество

«Очень странные дела» завершаются. Какие сериалы смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Главная героиня сериала «Очень странные дела» Одиннадцать (Оди/Дина) в исполнении Милли Бобби Браун

На следующей неделе (24 — 30 ноября) одна из самых ожидаемых премьер года — выходит пятый и финальный сезон фантастического сериала «Очень странные дела». Пока он шел, выросли и главные герои, и проблемы, с которыми они сталкиваются. Кроме того, выйдет продолжение мистического «Черного облака» и состоится премьера российского мультфильма о заговорах, которые придется распутывать школьникам.

1
«Очень странные дела», фантастика, пятый сезон (26 ноября)

Создатели культового сериала заявили, что пятый сезон станет не только завершающим этапом истории городка Хоукинса и его героев, но и окончанием для всей основной сюжетной линии. Мэтт и Росс Дафферы планируют завершить рассказ об Одиннадцатой, Майке, Лукасe, Дастине, Стиве и других. После финального сезона продолжения истории ни в привычном, ни в каком-либо другом формате не ожидается.

2
«Жар», драма, премьера (27 ноября)

Из-за непростого и взрывного характера знаменитый шеф-повар Марк оказывается выдворенным из одного из лучших ресторанов столицы. После с ним отказываются работать практически все заведения. Единственный выход — открыть собственный ресторан вместе с молодым поваром, которого Марк только что встретил, и показать всем элитным заведениям, кто здесь настоящий мастер. Однако на пути к мечте новоиспеченные партнеры попадают в долговую яму перед безжалостной сербской мафией. Теперь им предстоит не только построить ресторан с нуля, но и защищать себя и своих близких от серьезной опасности.

3
«Черное облако», мистика, второй сезон (27 ноября)

Российский мистический триллер о студентке, невольно запустившей череду загадочных смертей. В центре событий оказывается двадцатилетняя девушка Оля, страдающая психологическими проблемами. Она не может найти общий язык ни с однокурсниками, ни с преподавателями, ни с собственной семьей, поэтому однажды обращается за помощью к психотерапевту. Но как только она перечисляет специалисту имена всех, кто ее бесит, эти люди странным образом начинают умирать.

4
«Бель-Эйр», драма, четвертый сезон (24 ноября)

Действие сериала разворачивается в США в наши дни. Проект представляет собой адаптацию комедийного сериала 1990-х годов «Принц из Беверли-Хиллз». В центре событий — парень по имени Уилл, который вырос в Западной Филадельфии. Будучи подростком, он вступил в схватку с «серьезными дядями», и мать отправила его к тете в район Бель-Эйр. В новом сериале получат освещение многие конфликты и предубеждения, которые было трудно исследовать в формате получасовых серий ситкома.

5
«Мама будет против», комедия, третий сезон (24 ноября)

По сюжету бывший грузчик и директор пирожковой, а ныне председатель ТСЖ Николай Батонов готовится к свадьбе с Наташей. Дав формальное согласие, Тамара Игоревна разворачивает подпольную деятельность против этого брака. Зрителей ждут сцены с участием вертолетов, мотоциклов, экскаваторов, фудтрака и другого транспорта. В сериале герои перекрывают весь город, чтобы найти важные документы, возвращаются в прошлое и попадают в другие приключения.

6
«Абдукция», мультфильм, премьера (27 ноября)

Два враждующих одноклассника — юный и безбашенный конспиролог Данил и популярный красавчик, капитан хоккейной команды Сергей — сталкиваются с мистическими явлениями и заговорами в маленьком городке на Дальнем Востоке — Амурграде. Ребятам приходится объединить свои усилия в борьбе с нечистью, чтобы спасти друзей, школу, город, и раскрыть стоящих за всем злодеев. Но они еще не знают, что тайна, с которой им предстоит столкнуться, выходит далеко за границы их маленького городка...

7
«УдивЛа», мультфильм, второй сезон (26 ноября)

Вынужденная в спешке покинуть подземное убежище Зиа выходит на поверхность Земли. Ей открывается мир, который сильно отличается от ее ожиданий. Путешествуя по опасным землям и незнакомым цивилизациям, Зиа стремится ответить на главный вопрос: последний ли она человек?

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (16 — 22 ноября), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351502/
просмотров: 265
