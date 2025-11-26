10:53
На фасаде здания Русского драмтеатра будет мурал с портретом Чингиза Айтматова

На фасаде отремонтированного здания Национального русского драмтеатра имени Чингиза Айтматова будет мурал с портретом народного писателя Кыргызстана. Работу художников увидели очевидцы, а в театре подтвердили информацию.

Отмечается, что продолжается процесс создания мурала.

Мурал с изображением Чингиза Айтматова появится на месте, где ранее было витражное панно, установленное в 1974 году у кассы театра. Его создала народная художница Лидия Ильина. Витражи считались важной частью интерьера театра. Однако технический совет при театре принял решение демонтировать панно.

Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова открыт в 1980-х годах и является памятником архитектуры республиканского значения.
