10:01
ООН: Каждый день 137 женщин и девочек погибают от рук своих партнеров или родных

В 2024 году своими интимными партнерами или членами семьи убиты 50 тысяч женщин и девочек — в среднем одна каждые 10 минут. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее сведениям, несмотря на давние международные обязательства, показатели не улучшаются на протяжении многих лет.

По данным доклада о фемициде за 2025-й, всего в прошлом году умышленно убиты 83 тысячи женщин и девочек. Из них 60 процентов — 50 тысяч — стали жертвами своих партнеров или родственников. Это эквивалентно в среднем 137 женщинам и девочкам каждый день. Для сравнения: лишь 11 процентов убитых мужчин пострадали от рук партнеров или родственников.

«Фемицид не возникает из ниоткуда. Он часто становится финальной точкой продолжающегося насилия, которое начинается с контроля, угроз и преследований, в том числе онлайн», — сказала директор отдела политики, программ и межправительственных отношений структуры «ООН-женщины» Сара Хендрикс.

Она подчеркнула: кампания «16 дней активных действий» в этом году ставит целью привлечь внимание к тому, что цифровое насилие нередко выходит за пределы онлайн-пространства, перерастая в физическое насилие, а в худшем случае приводит к убийству.

Согласно отчету, случаи гендерно-обусловленных убийств фиксируются во всех регионах мира. Самый высокий уровень фактов фемицида, совершаемых интимными партнерами или членами семьи, по оценкам, наблюдается в Африке — три случая на 100 тысяч женщин и девочек. Далее следуют государства Америки (1,5), Океании (1,4), Азии (0,7) и Европы (0,5).

Хотя часть фактов фемицида совершается и вне домашней среды, данных по таким случаям все еще недостаточно. Для улучшения мониторинга и анализа информации структура «ООН-женщины» и УНП ООН совместно со странами внедряет рамочную программу по статистике, которая позволяет точнее выявлять, регистрировать и классифицировать убийства на гендерной почве. Расширение объема и качества сведений, подчеркивают в ООН, имеет ключевое значение для оценки масштабов проблемы, разработки эффективных мер реагирования и обеспечения доступа к правосудию.
