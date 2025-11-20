22:38
Разработано мобильное приложение для женщин, столкнувшихся с насилием

Появилось мобильное приложение SOS Universal для женщин, ставших жертвами насилия. Об этом сообщает разработчик DatasLatitudes.

По его данным, технологическая инициатива направлена на укрепление безопасности и автономии женщин, сталкивающихся с фактами домогательств, насилия или ненадлежащего поведения, в частности в общественном транспорте.

«Приложение предлагает простой и эффективный инструмент для получения помощи, будь то определение местоположения в чрезвычайной ситуации, подача звукового сигнала, совершение телефонных звонков или отправка заранее написанного сообщения доверенным контактам. Оно также позволяет управлять аудиозаписями (в качестве доказательства) или имитировать входящие телефонные звонки (для отвлечения внимания). Мы считаем, что это приложение может стать ценным ресурсом для женщин, столкнувшихся с агрессором. Его цель — предоставить женщинам дополнительное средство безопасности и душевного спокойствия, дав возможность действовать в случае необходимости», — отмечают разработчики.

Скачать приложение можно в Google Play Store.
