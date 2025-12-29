В Нью-Йорке соцсети обязали предупреждать пользователей о вреде для психики

Власти Нью-Йорка ввели новые требования для крупных социальных сетей, включая TikTok и Instagram. Согласно подписанному закону, платформы должны размещать предупреждения о потенциальном вреде для психического здоровья, особенно для молодых пользователей, сообщает издание Dexerto.

Норма касается функций, которые могут способствовать чрезмерному использованию соцсетей, — таких как бесконечная лента, автовоспроизведение видео и алгоритмические рекомендации. При наличии этих опций платформы обязаны показывать специальные предупреждающие сообщения.

Исполнение закона будет контролировать генеральный прокурор штата, который может подавать гражданские иски и назначать штрафы до $5 тысяч за каждое нарушение.

В заявлении губернатора Кэти Хоукул говорится, что около половины подростков отмечают: соцсети ухудшают их восприятие собственного тела, а активные пользователи вдвое чаще оценивают свое психическое состояние как неудовлетворительное.