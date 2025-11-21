11:05
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов

В России ужесточили правила получения полисов обязательного медицинского страхования для трудовых мигрантов.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий условия получения полисов ОМС для трудовых мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов.

Изменения вносятся в Закон «Об обязательном медицинском страховании». До принятия этого документа мигранты должны были отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь срок увеличен до пяти лет.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством в сентябре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351736/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии
Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона
За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы
Кыргызстанца арестовали в России за двойное нарушение запрета на въезд
Число въехавших в Россию мигрантов сократилось на 1 миллион
В Хабаровске кыргызстанец, управляя иномаркой, столкнулся с полицейским УАЗ
Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору
Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
Опыт Узбекистана и Таджикистана по организации трудовой миграции интересен РФ
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
21 ноября, пятница
10:58
Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы —...
10:55
Потерпите два года. Садыр Жапаров пообещал выход из энергокризиса к 2028 году
10:45
MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
10:43
Реакция Зеленского на новый мирный план США: не будем делать резких заявлений
10:34
На Иссык-Куле пресекли браконьерский промысел с использованием электротока