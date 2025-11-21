В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов

В России ужесточили правила получения полисов обязательного медицинского страхования для трудовых мигрантов.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий условия получения полисов ОМС для трудовых мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов.

Изменения вносятся в Закон «Об обязательном медицинском страховании». До принятия этого документа мигранты должны были отработать в России минимум три года, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь. Теперь срок увеличен до пяти лет.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством в сентябре.