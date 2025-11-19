Не пьют таблетки. В КР оценили ведение пациентов с гипертонией и диабетом

В Кыргызстане проведена масштабная оценка качества ведения пациентов с гипертонией и диабетом в организациях здравоохранения первичного звена.

По данным пресс-центра Минздрава, в исследовании участвовали 1 тысяча 996 пациентов с артериальной гипертензией и 1 тысяча 101 больной с сахарным диабетом второго типа. Проанализированы также их амбулаторные карты.

Результаты выявили серьезные проблемы с приверженностью лечению: лишь 43 процента пациентов с диабетом второго типа и 38 процентов с артериальной гипертензией регулярно принимают препараты.

Многие пропускают визиты к врачу, нерегулярно сдают анализы и самостоятельно меняют лечение.

Среди пациентов с диабетом второго типа 76 процентов знают свой уровень сахара в крови, но лишь 23 процента осведомлены о гликированном гемоглобине — показателе эффективности лечения. Из них больше, чем у половины (79 процентов), повышенный уровень гликированного гемоглобина, что указывает на недостаточный контроль заболевания. Среди пациентов с артериальной гипертензией 77 процентов регулярно измеряют давление, однако у 44 процентов оно остается высоким. Более 90 процентов не знают свой уровень холестерина — важный показатель риска сердечно-сосудистых осложнений.

Отмечено, что Национальный центр кардиологии и терапии разработал программу профилактики и контроля артериальной гипертензии в КР на 2026-2030 годы. Основной целью документа является создание доступной и эффективной системы по раннему выявлению и контролю артериальной гипертензии.