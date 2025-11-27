17:57
Общество

Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции

Фото из интернета

Центральная Азия переживает самый масштабный за десятилетие сдвиг в региональной политике. Исследование аналитического центра PONARS Eurasia показало: регион переходит от «бумажной интеграции» к практическому сотрудничеству, а ключевые изменения все больше определяются самими странами, а не внешними игроками.

В исследовании отмечается: раньше Центральную Азию считали зоной слабой интеграции, разрозненной экономически и политически. Однако со сменой поколений лидеров и умеренными ценами на сырьевые ресурсы государства начали активнее координировать политику, запускать совместные проекты и искать способы уменьшить зависимость от внешних центров силы.

Для Кыргызстана это означает усиление роли в региональных форматах. Исследователи фиксируют рост самостоятельности в принятии решений и повышение дипломатической активности Бишкека в многосторонних структурах.

Согласно данным PONARS Eurasia, Китай сегодня — это главный экономический партнер региона:

— торговля Центральной Азии с ним в прошлом году достигла $94 миллиардов;
— с Россией — $45 миллиардов.

Для КР это означает дальнейшее усиление проектов, связанных с Поднебесной: железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, цифровая инфраструктура, инвестиции в энергетику и гидроузлы.

РФ на фоне войны в Украине и санкций теряет экономическое влияние, хотя культурная и миграционная связь остается значимой.

Евросоюз стал вторым по значимости партнером региона: в 2024-м доля ЕС в торговле составила 22,6 процента, что создает для Кыргызстана новые возможности в логистике, зеленой энергетике и водных проектах.

Эксперты PONARS называют страны региона не «малыми державами», а emerging swing states — государствами, которые гибко маневрируют между КНР, Россией, Европейским союзом, США и Турцией, выбирая партнеров по ситуации.

Для Кыргызской Республики это уже видно: она участвует и в ЕАЭС, и в С5 + ЕС, и в транспортных проектах Китая. Такой многовекторный подход дает Бишкеку больше пространства для переговоров и возможностей в инфраструктуре, энергетике и безопасности.

Выводы исследования важны и для Кыргызстана: мир уходит от углеродной энергетики, а Центральная Азия — один из наиболее уязвимых регионов мира к климатическим рискам.

Авторы отмечают, что:

  • КР может стать частью «зеленого энергетического коридора»;
  • региону необходимы единые стандарты и общие рынки электроэнергии;
  • переход к возобновляемым источникам энергии способен укрепить интеграцию сильнее, чем любая политика.

Уже сегодня ЕС, Китай и международные банки готовы инвестировать в водные и солнечные проекты — и для Кыргызстана это шанс модернизировать энергосистему, уменьшить зависимость от угля и решить проблему дефицита электроэнергии зимой.

Исследование PONARS Eurasia подчеркивает: регион перестал быть периферией.

Пять государств, включая КР, сами формируют новую архитектуру сотрудничества, где решающее значение имеют:

  • вода;
  • энергетика;
  • логистика;
  • климатическая устойчивость.

Именно эти темы, а не большие геополитические союзы, будут определять будущее региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352498/
