19:34
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Глава Минобороны проверил боеготовность воинских частей Баткенской области

Министр обороны Руслан Мукамбетов в рамках оперативно-полевой поездки по юго-западному региону страны посетил войсковые части, дислоцированные в Баткенской области.

По данным ведомства, он проверил состояние боевой и мобилизационной готовности подразделений, организацию несения службы, уровень воинской дисциплины, а также состояние учета материально-технических средств.

Особое внимание министр обороны уделил вопросам строительства и ремонта объектов военной инфраструктуры, инженерному обустройству военных городков, а также подготовке соединений и частей к предстоящему осенне-зимнему периоду.

По итогам проверки руководством Министерства обороны даны соответствующие поручения командованию Юго-Западного оперативного командования, направленные на совершенствование боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374034/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Рахмон призвал военных повысить боеготовность на фоне нестабильности в регионе
Популярные новости
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
15 мая, пятница
19:23
Глава Минобороны проверил боеготовность воинских частей Баткенской области Глава Минобороны проверил боеготовность воинских частей...
19:17
Глава кабмина встретился с послом США в Кыргызстане. Что обсуждали
19:00
Афиша Бишкека на выходные: ночь музеев, книжная ярмарка и айтыш
18:30
16 мая: где в Бишкеке отключат свет
18:29
Президенты стран-участниц ОТГ запустили проект «Центр тюркской цивилизации»