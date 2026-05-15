Глава Минобороны проверил боеготовность воинских частей Баткенской области

Министр обороны Руслан Мукамбетов в рамках оперативно-полевой поездки по юго-западному региону страны посетил войсковые части, дислоцированные в Баткенской области.

По данным ведомства, он проверил состояние боевой и мобилизационной готовности подразделений, организацию несения службы, уровень воинской дисциплины, а также состояние учета материально-технических средств.

Особое внимание министр обороны уделил вопросам строительства и ремонта объектов военной инфраструктуры, инженерному обустройству военных городков, а также подготовке соединений и частей к предстоящему осенне-зимнему периоду.

По итогам проверки руководством Министерства обороны даны соответствующие поручения командованию Юго-Западного оперативного командования, направленные на совершенствование боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск.