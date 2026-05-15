Президенты стран-участниц ОТГ запустили проект «Центр тюркской цивилизации»

Президент Садыр Жапаров 15 мая принял участие в церемонии закладки капсулы в основание строительства «Центра тюркской цивилизации» в Туркестане.

Мероприятие прошло в рамках неформального саммита ОТГ с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Проект реализуют в Туркестане, который считается одним из духовных центров тюркского мира.

Как отмечается, центр будет направлен на сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного наследия тюркских народов. В комплексе планируют использовать современные цифровые и интерактивные технологии.

После церемонии лидерам стран ОТГ представили стратегию развития AI-экономики и цифрового взаимодействия государств организации.

Казахстанская сторона презентовала проекты в сферах искусственного интеллекта, спутниковой связи, цифровой инфраструктуры и вычислительных мощностей.

Участники встречи также обсудили расширение сотрудничества в области инноваций, технологического обмена и цифровой трансформации.