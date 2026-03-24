Около 26 процентов населения Кыргызстана живут за чертой бедности. Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) — Kyrgyz Republic Country Brief, March 2026.

Согласно исследованию, более 41 процента жителей страны не могут позволить себе полноценное питание, а 75 процентов вынуждены прибегать к негативным стратегиям выживания — брать долги или сокращать расходы на здравоохранение.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Баткенской области, где уровень бедности превышает 40 процентов.

Отмечается, что проблема недоедания остается актуальной: у 21 процента детей младше пяти лет выявлена анемия.

Несмотря на высокие темпы экономического роста, продовольственная безопасность в стране остается уязвимой. В числе причин — зависимость от денежных переводов мигрантов, низкая самообеспеченность сельского хозяйства, рост цен на продукты и топливо, климатические риски.

В отчете подчеркивается, что Кыргызстан, где 93 процента территории занимают горы, подвержен природным угрозам, включая селевые потоки.