Каждый четвертый кыргызстанец живет в бедности — данные WFP

Около 26 процентов населения Кыргызстана живут за чертой бедности. Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) — Kyrgyz Republic Country Brief, March 2026.

Согласно исследованию, более 41 процента жителей страны не могут позволить себе полноценное питание, а 75 процентов вынуждены прибегать к негативным стратегиям выживания — брать долги или сокращать расходы на здравоохранение.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Баткенской области, где уровень бедности превышает 40 процентов.

Отмечается, что проблема недоедания остается актуальной: у 21 процента детей младше пяти лет выявлена анемия.

Несмотря на высокие темпы экономического роста, продовольственная безопасность в стране остается уязвимой. В числе причин — зависимость от денежных переводов мигрантов, низкая самообеспеченность сельского хозяйства, рост цен на продукты и топливо, климатические риски.

В отчете подчеркивается, что Кыргызстан, где 93 процента территории занимают горы, подвержен природным угрозам, включая селевые потоки.
Материалы по теме
Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции
Как музыка влияет на здоровье: клиника «Шарите» и оркестр проведут исследование
Нацисследование. Названы регионы с наибольшим уровнем насилия в школах
Кыргызстан намерен снизить уровень бедности до 20 процентов к 2030 году
В Кыргызстане почти миллион детей живут за чертой бедности
Загрязняющие ископаемые виды топлива усугубляют уровень бедности населения
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
«Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции
Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику
