Общество

Кыргызстан много вкладывает в соцсферу и образование, но эффективность низкая

Кыргызстан демонстрирует скромные результаты в образовании, здравоохранении и соцзащите из-за неэффективного распределения средств, несмотря на высокие социальные расходы в размере 13,2 процента ВВП — к такому выводу в совместном анализе пришли Фарид Талишли, постоянный представитель МВФ в КР и постоянный представитель ЮНИСЕФ в КР Самман Тапа.

Как говорится в отчете, на образование направляется 5,9 процента ВВП, но около половины учащихся не достигают базового уровня владения чтением и счетом. Около 80 процентов расходов уходит на заработную плату, тогда как на учебные материалы выделяется менее 1 процента.

В социальной защите расходы в основном сосредоточены на пенсионном обеспечении. При этом около трети детей в стране живут за чертой бедности, а охват детей целевой помощью остается очень низким. Позитивным шагом названо введение универсального пособия для детей до трех лет.

В здравоохранении финансирование сосредоточено на стационарном лечении (52 процента), в то время как на профилактическую помощь выделяется лишь 4 процента. Это приводит к высокой распространенности неинфекционных заболеваний и материнской смертности.

Авторы доклада подчеркивают, что ключевая проблема заключается не в объеме ресурсов, а в их эффективности, структуре и справедливости.

По их мнению для развития человеческого капитала и инклюзивного роста необходимо перераспределить средства в пользу:

  • качества образования (учебные материалы и инфраструктура);
  • адресной социальной помощи (особенно для семей с детьми);
  • первичной медико-санитарной помощи и профилактики.

Повышение эффективности операционной деятельности и цифровизация реестров названы необходимыми условиями для трансформации социальных расходов в реальные результаты для населения.
