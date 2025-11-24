13:09
Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику

Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что компания-владелец Facebook и Instagram прервала исследование, в котором представлены доказательства психологического вреда, наносимого ее платформами пользователям.

Агентство ссылается на документы, представленные в ходе судебных разбирательств между Meta и школьными округами США о вреде социальных сетей для подростков.

Согласно документам, в 2020 году Meta организовала исследовательский проект Project Mercury. В рамках него пользователям Facebook предлагалось некоторое время не заходить в соцсеть. Уже по итогам одной недели «офлайна» участники теста сообщили о «меньших чувствах депрессии, тревоги, одиночества и меньшем социальном давлении», говорится в публикации. Вскоре после этого исследование прекратили, но его результаты так и не обнародовали. Представитель Meta отверг обвинения в сокрытии информации об исследовании. По его словам, оно прекращено из-за методологических недостатков, пишет Reuters.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/351973/
просмотров: 299
