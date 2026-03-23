13:52
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции

В Кыргызстане стартовала международная научная экспедиция ExSoil, в рамках которой ученые изучают почвы орехово-плодовых лесов в Манасе и рисовых полей Узгенского района. Об этом сообщили в Ошском технологическом университете. 

Проект реализуют при поддержке правительства Германии совместно с Университетом Лейбниц и ведущими вузами региона. Экспедицию возглавляют ученые международного уровня. 

В рамках экспедиции комплексно изучают уникальные экосистемы страны. В частности, анализируют почвы лесных массивов, включая всемирно известные орехово-плодовые леса, исследуются рисовые поля в Узгенском районе и гидрохимический состав оросительных вод. Ученые оценивают влияние богарного земледелия на качество почв.

Одним из ключевых инструментов исследования стали технологии дистанционного зондирования земли, позволяющие отслеживать изменения почвенного покрова на региональном уровне.

Ожидается, что результаты проекта помогут обновить почвенную карту Центральной Азии, поспособствуют устойчивому развитию сельского хозяйства и станут основой для выработки экологической политики в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367019/
просмотров: 95
Версия для печати
23 марта, понедельник
13:46
Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной эксп...
13:45
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто
13:35
Суд освободил Махабат Тажибек: меру пресечения смягчили, в остальном отказали
13:30
Креатив от «Тазалыка». В Бишкеке вместо урн ставят старые тазики и ведра
13:18
Баткен утопает в цвету: зацвели абрикосовые сады (фото)