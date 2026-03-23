Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции

В Кыргызстане стартовала международная научная экспедиция ExSoil, в рамках которой ученые изучают почвы орехово-плодовых лесов в Манасе и рисовых полей Узгенского района. Об этом сообщили в Ошском технологическом университете.







В рамках экспедиции комплексно изучают уникальные экосистемы страны. В частности, анализируют почвы лесных массивов, включая всемирно известные орехово-плодовые леса, исследуются рисовые поля в Узгенском районе и гидрохимический состав оросительных вод. Ученые оценивают влияние богарного земледелия на качество почв.

Одним из ключевых инструментов исследования стали технологии дистанционного зондирования земли, позволяющие отслеживать изменения почвенного покрова на региональном уровне.

Ожидается, что результаты проекта помогут обновить почвенную карту Центральной Азии, поспособствуют устойчивому развитию сельского хозяйства и станут основой для выработки экологической политики в регионе.