Россия передала очередную партию продовольственной помощи для юга Кыргызстана. Об этом сообщает Посольство РФ в Бишкеке.

По его данным, в Ош доставили 121,44 тонны подсолнечного масла. Продовольствие будет распределено представителями Всемирной продовольственной программы ООН и местными органами власти среди нуждающихся семей.

Напомним, Российская Федерация является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республике. В течение последних 15 лет правительство РФ и ВПП ООН совместно оказали поддержку гражданам КР на различных уровнях — от чрезвычайной помощи и восстановления до развития, включая системы социальной защиты, такие как национальная программа школьного питания.