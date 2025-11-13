Все избирательные споры в судах Кыргызстана рассматривают в сокращенные сроки

В ходе внеочередных выборов сроки избирательных действий сокращаются на одну треть. В связи с этим дела, связанные с избирательными спорами, рассматриваются судами так же в сокращенные сроки, заявила заместитель председателя Верховного суда Нургуль Бакирова на встрече с представителями миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

По ее словам, сроки рассмотрения дел, связанных с избирательными спорами, определены так:

в судах первой инстанции — в течение двух дней вместо трех;

в кассационной инстанции — в течение трех дней вместо пяти.

Нургуль Бакирова уточнила: хотя в Административно-процессуальном кодексе не предусмотрено рассмотрение избирательных споров в сокращенные сроки, суды рассматривают такие дела в ускоренном порядке, учитывая, что конституционный закон имеет приоритет над кодексом.

Она отметила: сроки подачи заявлений не подлежат восстановлению, что подтверждает необходимость оперативной защиты избирательных прав.

«Чтобы суды могли полноценно и эффективно выполнять свои функции в период выборов, они должны быть беспристрастными, независимыми и высококвалифицированными. То есть суды должны быть свободны от влияния политических партий, кандидатов, других ветвей власти и внешнего давления, а также обладать глубокими знаниями избирательного законодательства и достаточным юридическим опытом», — заявила зампредседателя ВС КР.