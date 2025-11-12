В Бишкеке милиция проводит рейды против курения в общественных местах

Сотрудники полка Патрульно-постовой службы милиции Главного управления внутренних дел Бишкека проводят профилактические мероприятия против курения в общественных местах.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, рейды проходят в местах массового скопления людей — на остановках общественного транспорта, в парках, подземных переходах и дворах жилых домов.

Во время профилактических мероприятий сотрудники милиции проводят разъяснительную работу с гражданами, напоминая о нормах законодательства, запрещающих курение в общественных местах, и административной ответственности по статье 83 «Курение табачных изделий в неустановленных местах» Кодекса о проступках.

Нарушителям грозит штраф до 3 тысяч сомов.

С начала ноября составлено более 190 протоколов, по которым наложены штрафы.