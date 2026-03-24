В Бишкеке напомнили об ответственности за курение в общественных местах на фоне обсуждений и возмущений в соцсетях.

Как сообщили в ГУВД столицы, по законодательству Кыргызстана курение в общественных и не предназначенных для этого местах запрещено.

По статье 83 Кодекса о правонарушениях, за это предусмотрен штраф для физических лиц в размере 30 расчетных показателей — до 3 тысяч сомов.

В милиции подчеркнули, что мера направлена на защиту здоровья граждан и соблюдение общественного порядка.

Горожан призывают курить только в специально отведенных местах и уважать окружающих.