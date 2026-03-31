Происшествия

Караоке и рестораны оштрафовали за шум и курение в Бишкеке

В Первомайском районе Бишкека прошел рейд по соблюдению запрета на курение и закона о тишине. Об этом сообщили в акимиате района.

По итогам проверки Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора составил три протокола в отношении заведения «Мюнхен паб», ресторана Nar и этно-ресторана Aiyl. Общая сумма штрафов составила 113 тысяч сомов.

UВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района

Кроме того, сотрудники Первомайского РУВД привлекли к ответственности посетителей этих заведений — составлено три протокола на общую сумму 9 тысяч сомов.

В муниципалитете отметили, что подобные рейды будут продолжены.
Скандалы и возмущение — ГУВД штрафует за курение в общественных местах
Главу МВД оштрафовали за курение в общественном месте
Курение. В каком регионе наихудшие показатели в мире
Об опасности пассивного курения напомнили медики
В караоке-клубах и ночных заведениях страны СБНОН провела рейды
Эксперты: Снижение вреда — путь к сокращению бремени неинфекционных заболеваний
Даже две сигареты в день увеличивают риск сердечного приступа — исследование
В Бишкеке милиция проводит рейды против курения в общественных местах
Technovation: как инновации помогают менять привычки
Европа стала лидером по числу взрослых курильщиков в мире
В&nbsp;Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в&nbsp;поиске В Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в поиске
Атака на&nbsp;Иран. Морская пехота США прибыла в&nbsp;ближневосточный регион Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион
На&nbsp;Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы На Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы
По&nbsp;пути из&nbsp;Италии в&nbsp;Польшу похитили грузовик с&nbsp;12&nbsp;тоннами шоколада KitKat По пути из Италии в Польшу похитили грузовик с 12 тоннами шоколада KitKat
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
