Караоке и рестораны оштрафовали за шум и курение в Бишкеке

В Первомайском районе Бишкека прошел рейд по соблюдению запрета на курение и закона о тишине. Об этом сообщили в акимиате района.

По итогам проверки Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора составил три протокола в отношении заведения «Мюнхен паб», ресторана Nar и этно-ресторана Aiyl. Общая сумма штрафов составила 113 тысяч сомов.

Кроме того, сотрудники Первомайского РУВД привлекли к ответственности посетителей этих заведений — составлено три протокола на общую сумму 9 тысяч сомов.

В муниципалитете отметили, что подобные рейды будут продолжены.