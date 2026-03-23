13:53
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Главу МВД оштрафовали за курение в общественном месте

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков привлечен к административной ответственности за курение в общественном месте. Поводом стало видео, распространившееся в социальных сетях.

Как сообщили источники, после публикации ролика в отношении главы МВД составлен протокол и наложен штраф.

В ведомстве подчеркнули, что закон един для всех, независимо от должности и статуса.

Отмечается, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для обсуждения соблюдения законодательства самими представителями власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367043/
просмотров: 1039
Версия для печати
Материалы по теме
У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
МВД: Любые провокации и нарушения во время праздников будут пресекаться на месте
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
Глава МВД: Доверие к милиции в Кыргызстане выросло до 44 из 100 баллов
В Бишкеке задержали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Чиновники рассказали, почему обрезали деревья у здания МВД в Бишкеке
Интуиция, терпение и технологии: как женщины служат в милиции Бишкека
Даниэль Ажиев вновь задержан. Подробности пока не раскрываются
В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в международный розыск иностранцев
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
23 марта, понедельник
13:46
Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной экспедиции Рисовые поля Узгена изучают в рамках международной эксп...
13:45
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто
13:35
Суд освободил Махабат Тажибек: меру пресечения смягчили, в остальном отказали
13:30
Креатив от «Тазалыка». В Бишкеке вместо урн ставят старые тазики и ведра
13:18
Баткен утопает в цвету: зацвели абрикосовые сады (фото)