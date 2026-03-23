Главу МВД оштрафовали за курение в общественном месте

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков привлечен к административной ответственности за курение в общественном месте. Поводом стало видео, распространившееся в социальных сетях.

Как сообщили источники, после публикации ролика в отношении главы МВД составлен протокол и наложен штраф.

В ведомстве подчеркнули, что закон един для всех, независимо от должности и статуса.

Отмечается, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для обсуждения соблюдения законодательства самими представителями власти.