15:18
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов

В Республиканской библиотеке для детей и молодежи имени Касымалы Баялинова состоялась церемония открытия литературного центра тюркоязычных народов.

В мероприятии приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане Мекем Мустафа Кемаль Окем, а также представители научной и культурной сфер.

Литературный центр

Литературный центр тюркоязычных народов создан в рамках плана мероприятий, подготовленного на основе протокола, принятого на 11-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии, прошедшем в прошлом году в Анкаре, а также 11-го саммита Организации тюркских государств, состоявшегося 6 ноября 2024-го в Бишкеке.

Открытие центра совпало с Днем государственного языка Кыргызской Республики и стало двойным праздником. Центр посвящен сохранению и популяризации истории, культуры, литературы и духовного наследия тюркских народов. Он станет открытым источником информации для студентов, исследователей и широкой читательской аудитории.
