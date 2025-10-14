10:46
Общество

Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики

Садыр Жапаров внес изменения в Указ «Об учреждении президентской премии «Мейкин» в области медиа и журналистики».

Документ принят с целью повышения престижа премии и совершенствования порядка вручения.

Из названия и текста прежнего указа исключено упоминание о том, что премия присуждается ежегодно. Теперь ее будут вручать один раз в два года. Материалы для участия в конкурсе будут приниматься в течение полутора лет после объявления предыдущих победителей.

Также из положения исключили отдельные уточнения — в частности, убраны слова «спорт» и временные рамки «до 1 октября».

Кроме того, комиссия по присуждению премии теперь формируется на двухлетний срок.

Указ вступает в силу через 10 дней.

Премию «Мейкин» учредили в 2024 году. Ее присуждают за вклад в развитие журналистики, свободы слова и укрепление медийного пространства Кыргызстана. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347067/
