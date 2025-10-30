В Москве впервые вручили Международную премию «Евразия». Кыргызстан в списке

В Москве состоялась церемония вручения первой Международной премии «Евразия» — награды, учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством.

Премия направлена на поддержку проектов, способствующих сохранению традиционных ценностей, развитию культуры, образования, добровольчества и народной дипломатии на пространстве Евразии.

Фото «Евразии»

На конкурс поступило более 3 тысяч 700 заявок из 27 стран, включая Кыргызстан, Россию, Казахстан, Армению, Беларусь, Узбекистан, Молдову, Таджикистан, Турцию, Сербию, Италию, Испанию и Францию. В финале приняли участие свыше тысячи делегатов — лауреаты, эксперты и общественные деятели.

Кыргызстан был представлен в нескольких номинациях и стал одним из лауреатов премии. Журналист Таалайбек Ороскулов получил награду в блоке «Голос Евразии» в номинации «Защищать» — за вклад в развитие гуманитарного сотрудничества и продвижение правдивой информации о регионе. Кроме того, специальную премию, посвященную 100-летию народной дипломатии, получил Эльдар Айтматов из Кыргызстана. Премию вручил глава Россотрудничества Евгений Примаков, подчеркнув, что «лауреаты доказывают: традиционные ценности живут и развиваются через личную вовлеченность людей в судьбы своих сообществ».

Фото «Евразии»

Особое внимание привлекло участие члена попечительского совета АНО «Евразия» — предпринимателя и мецената Илана Шора, который вручил награду в номинации «Язык мира». Победителем стала учитель русского языка и литературы Ботагоз Омарова из Казахстана.

«Премия «Евразия» укрепляет связи между народами нашего континента и подчеркивает значение русского языка как языка дружбы и взаимопонимания», — отметил Илан Шор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вручил первую награду в номинации «Мосты дружбы» Международному форуму «ПроСвет» за содействие международному сотрудничеству.

«Благое дело — объединять людей, чтобы они могли обсуждать общие ценности и вместе реализовывать важные проекты», — подчеркнул Дмитрий Песков.

По словам председателя совета АНО «Евразия» Алены Аршиновой, премия объединила людей разных стран, которые сохраняют культурные и духовные связи континента. «Более 3 тысяч 700 заявок доказали: у Евразии большое сердце, и оно бьется благодаря таким людям — созидающим, помогающим и вдохновляющим», — отметила она.

Призовой фонд премии составил 25 миллионов рублей. Победители получили не только финансовую поддержку, но и менторскую и консультационную помощь для развития своих проектов.

Премия «Евразия» стала новой площадкой международного гуманитарного взаимодействия, где Кыргызстан подтвердил свой активный вклад в укрепление культурных и духовных связей народов Евразии.