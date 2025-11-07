Илон Маск получит премию почти в $1 триллион. Выплату одобрили инвесторы Tesla

В поддержку компенсационного пакета размером почти в $1 триллион для Илона Маска отдано 75 процентов голосов акционеров Tesla. Это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США, отмечает Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Чтобы получить выплату, Маску предстоит в течение 10 лет достичь целевых показателей — увеличить рыночную стоимость Tesla с нынешних $1,4 триллиона до $8,5 триллиона, а также запустить в коммерческую эксплуатацию миллион беспилотных автомобилей Robotaxi и робота Optimus.

«Это не просто новая глава в истории Tesla, а целая новая книга», — сказал сам Илон Маск на собрании акционеров.

Для компании голосование по вопросу выплаты Маску было решающим: сам он ранее намекал, что может уйти с поста руководителя или уделять больше времени своим другим компаниям, если не получит большего контроля. Некоторые инвесторы критиковали решение о выплате, но совет директоров Tesla заявил, что Маск может покинуть компанию, если соглашение не будет одобрено, а терять его нельзя.