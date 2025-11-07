23:10
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

Илон Маск получит премию почти в $1 триллион. Выплату одобрили инвесторы Tesla

В поддержку компенсационного пакета размером почти в $1 триллион для Илона Маска отдано 75 процентов голосов акционеров Tesla. Это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США, отмечает Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Чтобы получить выплату, Маску предстоит в течение 10 лет достичь целевых показателей — увеличить рыночную стоимость Tesla с нынешних $1,4 триллиона до $8,5 триллиона, а также запустить в коммерческую эксплуатацию миллион беспилотных автомобилей Robotaxi и робота Optimus.

«Это не просто новая глава в истории Tesla, а целая новая книга», — сказал сам Илон Маск на собрании акционеров.

Для компании голосование по вопросу выплаты Маску было решающим: сам он ранее намекал, что может уйти с поста руководителя или уделять больше времени своим другим компаниям, если не получит большего контроля. Некоторые инвесторы критиковали решение о выплате, но совет директоров Tesla заявил, что Маск может покинуть компанию, если соглашение не будет одобрено, а терять его нельзя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350140/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
СМИ: Без выплаты в $1 триллион Илон Маск может уйти из Tesla
Илон Маск намерен создать «армию» из миллиона человекоподобных роботов
Tesla начнет выпуск полностью автономных двухместных Cybercab
Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX
Для успешной колонизации Марса нужно 100 тысяч добровольцев, заявил Илон Маск
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
Илон Маск анонсировал выход бета-версии альтернативы «Википедии» «Грокипедия»
OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире
Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск
Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
7 ноября, пятница
22:46
Еврокомиссия запретила выдавать многократные шенгенские визы россиянам Еврокомиссия запретила выдавать многократные шенгенские...
22:30
Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанцы в первый день завоевали золото и бронзу
22:22
Илон Маск получит премию почти в $1 триллион. Выплату одобрили инвесторы Tesla
22:02
Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST
21:45
В Латвии протесты против выхода страны из конвенции о защите женщин от насилия