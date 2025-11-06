10:11
Общество

На перевалах продолжает действовать временное ограничение для грузовиков

В связи с резким изменением погодных условий во многих регионах выпал снег, работы по очистке дорог ведутся беспрерывно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, государственные предприятия «Кыргызавтожол-Түштүк» и «Кыргызавтожол-Түндүк» ведут круглосуточные работы по посыпке трасс песчано-соляной смесью. Дороги открыты.

Минтранса
Дороги

На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель автодороги Бишкек — Ош продолжает действовать временное ограничение для движения грузовых машин. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Министерство призывает водителей не выезжать на встречную полосу и строго соблюдать Правила дорожного движения. Также оно рекомендует заранее поменять летние шины на зимние.
