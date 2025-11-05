10:58
Общество

В Кыргызстане низкая физическая доступность опиоидных анальгетиков

В Кыргызстане низкая физическая доступность опиоидных анальгетиков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила сопредседатель Ассоциации паллиативной и хосписной помощи КР Милана Тургуналиева.

По ее словам, в республике всего около 40 аптек отпускают наркотические и психотропные анальгетики.

«Людям, которые нуждаются в обезболивающих, приходится преодолевать большие расстояния, чтобы получить препарат. Например, девушке из Сокулука приходилось каждые два дня ездить в Бишкек, чтобы получить наркотические анальгетики для тяжелобольной матери. А ведь девушке еще приходилось работать. Помочь им не смогли, потому что аптек, отпускающих такие препараты, в Сокулуке нет. Госпитализировать пациентку тоже было некуда», — рассказала Милана Тургуналиева.

Она добавила, что в Кыргызстане есть и такая проблема, как морфинофобия. Она распространена среди пациентов и врачей.

«Информирования на должном уровне нет, врачей по этому направлению обучают пассивно, — отметила Милана Тургуналиева. — Сейчас рассматривается проект порядка оказания паллиативной, хосписной помощи, который поможет в случае его принятия решить ряд существующих проблем в этой области».
