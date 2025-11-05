10:58
Общество

Около 20 тысяч кыргызстанцев ежегодно нуждаются в паллиативной помощи

Около 20 тысяч кыргызстанцев ежегодно нуждаются в паллиативной помощи. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила сопредседатель Ассоциации паллиативной и хосписной помощи КР Милана Тургуналиева.

По ее словам, паллиативная помощь является самым гуманным направлением в медицине.

«Это медицинская, психоэмоциональная помощь неизлечимым пациентам, имеющим прогрессирующее заболевание (запущенная стадия сахарного диабета, устойчивый туберкулез, СПИД, последняя стадия рака). Паллиативная помощь очень востребована, но в развивающихся странах, в том числе в Кыргызстане — довольно новое направление. Неизлечимые больные тоже имеют право на качественную жизнь. Первостепенное оказание паллиативной помощи — обезболивание и улучшение симптомов, отягощающих состояние человека», — сказала Милана Тургуналиева.

Она добавила, что законодательством КР закреплено право на получение этого вида помощи. Однако хосписов для взрослых в республике нет.

«В этом году открылся центр «Максат» в Бишкеке. Это маленькое отделение, оказывающее паллиативную помощь. Есть отделения в Национальном центре онкологии и гематологии и в ошском филиале. То есть практически некуда госпитализировать паллиативных больных, потому что это не хирургический и не онкологический профиль. Это другое. Что касается детских хосписов, то существует только один и на частной основе. Государственных детских паллиативных отделений, к сожалению, нет», — отметила Милана Тургуналиева.
