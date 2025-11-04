18:03
Общество

Дикобраз Борис и енот Василий покинули Бишкекский цирк. Где они сейчас?

В Бишкекском цирке распрощались с двумя своими самыми необычными артистами — дикобразом Борисом и енотом Василием. На прошедшем аукционе животных продали вместе за 44 тысячи сомов.

Как рассказали в цирке журналистам, Борис и Василий — настоящие друзья. Они живут в одном вольере, вместе едят и даже рядышком спят, поэтому разлучать их никто не решился. Новый владелец приобрел животных в подарок для каракольского зоопарка своему другу. Кроме них, новых хозяев нашли два верблюда — Султан Федя и Шамс, домашняя коза Майя и четверо котов — Семен, Фарс, Томас и Рыжий кот. Без внимания остались только два яка — покупатели, подавшие заявки, не приехали.

В цирке пояснили местным СМИ, что продажа животных стала вынужденной мерой: содержание обходится дорого, а дрессировщик, который ухаживал за ними, недавно уволился. По словам сотрудников, такие аукционы позволяют не только разгрузить цирк, но и найти животным новые дома, где о них будут заботиться.

«Борис и Василий уехали вместе — как и жили. Мы рады, что они останутся друзьями и будут радовать детей в другом городе», — сказали в Бишкекском цирке.
