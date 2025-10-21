18:20
Общество

Итальянское шоу «Белиссимо» — грандиозная премьера в Бишкеке

В столицу Кыргызстана 18 октября впервые приехал легендарный итальянский цирк «Белиссимо» — обладатель престижных международных наград, включая так называемый «Цирковой Оскар». Артисты из самого сердца Европы представили бишкекчанам уникальное представление, уже покорившее зрителей по всему миру.

С первых минут шоу зрители погрузились в атмосферу настоящего праздника: динамичная итальянская музыка, световые эффекты, яркие костюмы и, конечно, магия арены. Под куполом — трюки, смех, адреналин и восхищение.

Акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны — каждый номер вызывал бурные аплодисменты. Однако главным событием вечера стало выступление легендарного дрессировщика Бруно Тони с десятью розовыми и белыми тиграми.

Бруно Тони: «Мы не заставляем животных — они нам доверяют»

В эксклюзивном интервью Бруно рассказал о своей цирковой династии, которая насчитывает более 150 лет, и поделился философией дрессуры:

«С детства я рос рядом с животными — лошадьми, медведями, большими кошками. Конечно, тигры — это всегда риск. Но главное в нашей работе — не сила, а доверие. Только через него рождается настоящее искусство».

Его номер с тиграми принес победу на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло в 2023 году.

Директор Кыргызского государственного цирка Светлана Аширова отметила, что приезд труппы стал возможен после масштабной реконструкции здания.

«Еще десять лет назад такое было невозможно. Сегодня — полный аншлаг, более двух тысяч зрителей, артисты из Милана и Рима. Мы теперь можем приглашать артистов самого высокого класса. Наши зрители, особенно дети, заслуживают видеть лучшее. И шоу «Белиссимо» — именно такое. Уровень, которому хочется аплодировать стоя», — сказала она.

«Это не просто шоу — это культурное событие»

После окончания представления зрители не скрывали эмоций:

"Эмоций море! Номер с тиграми — просто восторг! А клоун — гениальный!"

"Я испытала гордость за Кыргызстан. Такое шоу впервые у нас. Хочется, чтобы подобные представления проходили регулярно".

"Это вдохновляет. Не просто развлечение, а настоящее искусство. Такие проекты развивают вкус, культуру и объединяют поколения".

Шоу «Белиссимо» стало не просто гастрольным туром, а знаковым событием для всего Кыргызстана. Это выступление — яркое подтверждение того, что Бишкек готов принимать мировые шедевры, предлагая им сцену, достойную лучших артистов планеты.

«Белиссимо» — это не просто цирк. Это доверие, красота и искусство, превращенные в незабываемое зрелище.
