Общество

Длинные каникулы: куда сходить с детьми за настоящим новогодним настроением

Начало 2026 года подарило кыргызстанцам долгожданные длинные новогодние каникулы. Это время, когда можно выдохнуть после насыщенного года, провести больше часов с семьей и наконец никуда не спешить. Но уже через пару дней домашнего отдыха перед родителями встает знакомый вопрос: как разнообразить досуг детей и сохранить праздничное настроение?

Чтобы каникулы запомнились не только просмотром мультфильмов и гаджетами, стоит выбраться из дома и подарить детям новые впечатления.

Театральные постановки, интерактивные шоу, елки, мастер-классы и другие праздничные мероприятия помогут наполнить эти дни радостью и волшебством.

24.kg собрала подборку событий и локаций, куда можно сходить с детьми в новогодние каникулы, чтобы провести время весело, интересно и по-настоящему празднично.

Цирковое шоу «В поисках огненной Лошади»

Новый 2026 год Лошади можно начать с похода в цирк. С 20 декабря по 18 января артисты Кыргызского Государственного цирка вновь блистают в новогодней программе «В поисках Огненной лошади».

Зрителям представят знаменитую на весь мир грандиозную программу «Кыргызская джигитовка». А также выступят лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, самые лучшие жонглеры. А необыкновенные эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправляются в поиски Огненной лошади.

«Мечты, меняющие мир»

Со 2 по 4 января в Национальном центре детей и юношества «Сейтек» в Бишкеке пройдет новогоднее представление. Дети смогут окунуться в зимнюю сказку и получить наслаждение от представления.

Новогодний караван

А 6-7 января в Национальном центре детей и юношества «Сейтек» также состоится интересное и красочное представление «Новогодний караван» — шоу, которое пройдет прямо среди зрителей!

Впервые действие развернется не только на сцене, но и в зале. «Караван» в прямом смысле промчится через весь зал — сказочные персонажи, ростовые куклы и артисты будут взаимодействовать со зрителями на расстоянии вытянутой руки!

Гостей ожидает шествие ярких персонажей прямо между рядами, интерактив и игры, неожиданные моменты — сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, волшебство вокруг: танцы, фокусы и снегопады.

Новогоднее Лабубу шоу

Веселые Лабубу в Бишкеке! Праздничное, интерактивное новогоднее представление пройдет 10-11 января в Национальном центре детей и юношества «Сейтек».

Великолепная игра театральных артистов в коллаборации с большими двухметровыми куклами создают удивительное сказочное шоу. Профессиональные цирковые номера восхищают не только детей но и взрослых. И, конечно, вас ждут снежный Дед Мороз и хрустальная Снегурочка. Подарите детям радость!

Шоу программа «Новогодние игрушки Деда Мороза»

Кыргызский государственный театр кукол имени М. Жангазиева представляет 3 января шоу-программу «Новогодние игрушки Деда Мороза».

Новый год — это самый волшебный, веселый праздник, которого дети ждут, веря в сказку и чудо... Дед Мороз изготавливает новые игрушки для праздника, но одна игрушка теряется. Снегурочка, кукла Лол, Единорожка и клоун отправляются на поиски Лабубу. Зрители погружаются в мир чудес, волшебства, невероятных превращений, множества игр и развлечений.

Вас также порадует спектакль на сцене «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

Это предновогодняя сказка об Актане и Акылай, которые готовятся встретить Новый год в праздничном настроении. В разгар приготовления убранства комнаты между ними происходит конфликт, который устроил Чертенок. Но в Новый год нельзя вступать с прошлыми обидами и неприятностями, которые могут перейти в следующий год. Разобравшись с причиной ссоры, они прогоняют Чертенка. Тем самым, они понимают, что только совместными усилиями можно преодолеть все преграды и весело отпраздновать приход долгожданного Деда Мороза.

«Приключения деревянного мальчика» или Пиноккионун жыгач шаары

Кыргызский государственный театр кукол имени М. Жангазиева также представляет 31 января по мотивам сказки Карло Коллоди спектакль «Приключения деревянного мальчика».

Это интерактивная постановка, в которой вместе с главным героем Пиноккио дети строят город из деревянных игрушек. В этом спектакле зрители становятся его непосредственными участниками. Каждый новый город, созданный во время игры, получается уникальным и увлекательным, как и сами приключения Пиноккио.

Основная цель спектакля — развивать детскую фантазию и мелкую моторику рук; учить пространственному мышлению; формировать навыки командной работы, взаимопомощи и ответственности; через участие в спектакле знакомить детей с театром и учить его любить.

Спектакль рекомендован для детей от трех лет.

«Айболит и Бармалей»

Кыргызский Национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева 3 января представляет детский музыкальный спектакль по произведению Корнея Чуковского «Айболит и Бармалей».

Знакомые герои, известный сюжет, популярная сказка, без которой не обошлось детство ни одного из нынешних родителей! Красочное действо спектакля уже с первых минут вовлекает зрителей в незабываемое приключение в настоящих джунглях. Вместе с главными героями Таней и Ваней зрители окажутся в Африке (которая на самом деле не такая уж ужасная и опасная, как думают многие), повстречают Крокодила и Гориллу, Акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимает настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый Доктор Айболит!
