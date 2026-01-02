Длинные каникулы: куда сходить с детьми за настоящим новогодним настроением

Начало 2026 года подарило кыргызстанцам долгожданные длинные новогодние каникулы. Это время, когда можно выдохнуть после насыщенного года, провести больше часов с семьей и наконец никуда не спешить. Но уже через пару дней домашнего отдыха перед родителями встает знакомый вопрос: как разнообразить досуг детей и сохранить праздничное настроение?

Чтобы каникулы запомнились не только просмотром мультфильмов и гаджетами, стоит выбраться из дома и подарить детям новые впечатления.

Театральные постановки, интерактивные шоу, елки, мастер-классы и другие праздничные мероприятия помогут наполнить эти дни радостью и волшебством.

24.kg собрала подборку событий и локаций, куда можно сходить с детьми в новогодние каникулы, чтобы провести время весело, интересно и по-настоящему празднично.

Цирковое шоу «В поисках огненной Лошади»

Новый 2026 год Лошади можно начать с похода в цирк. С 20 декабря по 18 января артисты Кыргызского Государственного цирка вновь блистают в новогодней программе «В поисках Огненной лошади».

Зрителям представят знаменитую на весь мир грандиозную программу «Кыргызская джигитовка». А также выступят лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, самые лучшие жонглеры. А необыкновенные эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправляются в поиски Огненной лошади.

«Мечты, меняющие мир»

Со 2 по 4 января в Национальном центре детей и юношества «Сейтек» в Бишкеке пройдет новогоднее представление . Дети смогут окунуться в зимнюю сказку и получить наслаждение от представления.

Новогодний караван

А 6-7 января в Национальном центре детей и юношества «Сейтек» также состоится интересное и красочное представление «Новогодний караван» — шоу, которое пройдет прямо среди зрителей!

Впервые действие развернется не только на сцене, но и в зале. «Караван» в прямом смысле промчится через весь зал — сказочные персонажи, ростовые куклы и артисты будут взаимодействовать со зрителями на расстоянии вытянутой руки!

Гостей ожидает шествие ярких персонажей прямо между рядами, интерактив и игры, неожиданные моменты — сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, волшебство вокруг: танцы, фокусы и снегопады.

Новогоднее Лабубу шоу

Веселые Лабубу в Бишкеке! Праздничное, интерактивное новогоднее представление пройдет 10-11 января в Национальном центре детей и юношества «Сейтек».

Великолепная игра театральных артистов в коллаборации с большими двухметровыми куклами создают удивительное сказочное шоу. Профессиональные цирковые номера восхищают не только детей но и взрослых. И, конечно, вас ждут снежный Дед Мороз и хрустальная Снегурочка. Подарите детям радость!

Шоу программа «Новогодние игрушки Деда Мороза»

Кыргызский государственный театр кукол имени М. Жангазиева представляет 3 января шоу-программу «Новогодние игрушки Деда Мороза».

Новый год — это самый волшебный, веселый праздник, которого дети ждут, веря в сказку и чудо... Дед Мороз изготавливает новые игрушки для праздника, но одна игрушка теряется. Снегурочка, кукла Лол, Единорожка и клоун отправляются на поиски Лабубу. Зрители погружаются в мир чудес, волшебства, невероятных превращений, множества игр и развлечений.

Вас также порадует спектакль на сцене «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

«Приключения деревянного мальчика» или Пиноккионун жыгач шаары

Это предновогодняя сказка об Актане и Акылай, которые готовятся встретить Новый год в праздничном настроении. В разгар приготовления убранства комнаты между ними происходит конфликт, который устроил Чертенок. Но в Новый год нельзя вступать с прошлыми обидами и неприятностями, которые могут перейти в следующий год. Разобравшись с причиной ссоры, они прогоняют Чертенка. Тем самым, они понимают, что только совместными усилиями можно преодолеть все преграды и весело отпраздновать приход долгожданного Деда Мороза.Кыргызский государственный театр кукол имени М. Жангазиева также представляет 31 января по мотивам сказки Карло Коллоди спектакль «Приключения деревянного мальчика».

Это интерактивная постановка, в которой вместе с главным героем Пиноккио дети строят город из деревянных игрушек. В этом спектакле зрители становятся его непосредственными участниками. Каждый новый город, созданный во время игры, получается уникальным и увлекательным, как и сами приключения Пиноккио.

Основная цель спектакля — развивать детскую фантазию и мелкую моторику рук; учить пространственному мышлению; формировать навыки командной работы, взаимопомощи и ответственности; через участие в спектакле знакомить детей с театром и учить его любить.

Спектакль рекомендован для детей от трех лет.

«Айболит и Бармалей»

Кыргызский Национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева 3 января представляет детский музыкальный спектакль по произведению Корнея Чуковского «Айболит и Бармалей».

Знакомые герои, известный сюжет, популярная сказка, без которой не обошлось детство ни одного из нынешних родителей! Красочное действо спектакля уже с первых минут вовлекает зрителей в незабываемое приключение в настоящих джунглях. Вместе с главными героями Таней и Ваней зрители окажутся в Африке (которая на самом деле не такая уж ужасная и опасная, как думают многие), повстречают Крокодила и Гориллу, Акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимает настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый Доктор Айболит!