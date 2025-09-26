Енот Василий, дикобраз Борис. Госцирк вновь продает животных с аукциона

Госцирк объявил о проведении открытого аукциона по продаже животных. Об этом пишет газета «Эркин-Тоо».
В перечне представлены домашние кошки, двугорбые верблюды, козы, яки, енот и дикобраз. Стоимость животных варьируется от 150 сомов за кошку до 76 тысяч 950 сомов за верблюда. Общая сумма лота составляет 345 тысяч 210 сомов.
Аукцион состоится 27 октября 2025 года в 14.00 по адресу: улица Жумабека, 119, в кабинете главного бухгалтера.
В перечне выставленных на продажу животных:
- кошки домашние: Рыжий (180 сомов), Томас (150 сомов), Фарс (150 сомов), Семен (1 тысяча 80 сомов);
- двугорбые верблюды: Султан Федя (76 тысяч 950 сомов), Шамс (76 тысяч 950 сомов);
- коза домашняя: Майя (12 тысяч 150 сомов);
- яки: Дель (68 тысяч 400 сомов), Чип (68 тысяч 400 сомов);
- енот-полоскун: Василий (15 тысяч сомов);
- дикобраз: Борис (25 тысяч сомов).