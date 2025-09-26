Енот Василий, дикобраз Борис. Госцирк вновь продает животных с аукциона

Госцирк объявил о проведении открытого аукциона по продаже животных. Об этом пишет газета «Эркин-Тоо».

В перечне представлены домашние кошки, двугорбые верблюды, козы, яки, енот и дикобраз. Стоимость животных варьируется от 150 сомов за кошку до 76 тысяч 950 сомов за верблюда. Общая сумма лота составляет 345 тысяч 210 сомов.

Аукцион состоится 27 октября 2025 года в 14.00 по адресу: улица Жумабека, 119, в кабинете главного бухгалтера.

В перечне выставленных на продажу животных: