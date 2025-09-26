19:08
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Енот Василий, дикобраз Борис. Госцирк вновь продает животных с аукциона

Госцирк объявил о проведении открытого аукциона по продаже животных. Об этом пишет газета «Эркин-Тоо».

В перечне представлены домашние кошки, двугорбые верблюды, козы, яки, енот и дикобраз. Стоимость животных варьируется от 150 сомов за кошку до 76 тысяч 950 сомов за верблюда. Общая сумма лота составляет 345 тысяч 210 сомов.

Аукцион состоится 27 октября 2025 года в 14.00 по адресу: улица Жумабека, 119, в кабинете главного бухгалтера.

В перечне выставленных на продажу животных:

  • кошки домашние: Рыжий (180 сомов), Томас (150 сомов), Фарс (150 сомов), Семен (1 тысяча 80 сомов);
  • двугорбые верблюды: Султан Федя (76 тысяч 950 сомов), Шамс (76 тысяч 950 сомов);
  • коза домашняя: Майя (12 тысяч 150 сомов);
  • яки: Дель (68 тысяч 400 сомов), Чип (68 тысяч 400 сомов);
  • енот-полоскун: Василий (15 тысяч сомов);
  • дикобраз: Борис (25 тысяч сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345097/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Госцирк приглашает на новую программу с участием Дана Запашного
Не приносят вклада в казну цирка. Директор рассказала о причине продажи животных
Цирк продает животных: от верблюдов до енота — за 410 тысяч сомов
Кыргызская амазонка: путь лучницы Аиды Акматовой от цирка до рекордов Европы
Люстра рухнула на гимнастку. Врачи РФ помогли кыргызстанке Жибек Казаковой
Цирк маданият министрлигинин чыгарылып, мамлекеттик ишкана болуп түзүлөт
Госцирк вывели из ведения Минкультуры и передали ГАУГИ
Депутат просит Минкультуры создать комиссию по ситуации в цирке
Цирк могут перевести на хозрасчет. Артисты против и жалуются на директора
Светлана Аширова вновь стала директором цирка. Подписан соответствующий приказ
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
26 сентября, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, стендап-концерты и кинопоказы Афиша Бишкека на выходные: спектакли, стендап-концерты...
18:36
В Джалал-Абаде задержали мужчину, повредившего цветочные клумбы
18:17
Енот Василий, дикобраз Борис. Госцирк вновь продает животных с аукциона
17:47
Университет «Манас» освободили от налогов на доходы от оборотного капитала
17:17
Убийство Айзирек Эралиевой. Блогера Айбека Уланова освободили из-под стражи