Кыргызский фильм получил награду за лучшую операторскую работу в России

Фильм Талгара Замир-Сеита «Сон разума» удостоен награды за лучшую операторскую работу на VI Международном кинофестивале LifeStyle Cinema в России. Об этом 24.kg сообщил японский продюсер Ю Биверс.

По его словам, картина выделяется необычным подходом: она полностью снята на мобильный телефон.

Проект является совместным проектом Кыргызстана, Японии, Узбекистана и России.

Картина номинирован на Toronto Global Film Festival, который пройдет в декабре в Канаде.

Мистическая драма в жанре нуар рассказывает о девушке, которая находит загадочные кассеты из чужих снов. Погружаясь в их мир, она становится свидетельницей сокровенных страхов и тайн людей, даже не подозревая, что каждое переживание оставляет след в ее собственной реальности.

Картина уже успела получить признание на международной арене, завоевав награды в категориях «Лучший экспериментальный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая музыка» на различных кинофестивалях по всему миру.