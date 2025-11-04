16:33
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество

Президент Садыр Жапаров подписал закон, усиливающий ответственность за мошенничество и неисполнение судебных решений.

Как сообщили в администрации президента, изменения внесены в статью 209 Уголовного кодекса. Теперь наказание станет строже, если мошенничество совершено через интернет или другие цифровые технологии, в отношении двух и более человек или с использованием служебного положения.

Также в документе закреплено, что досрочно освободиться от наказания или избежать ответственности можно только после полного возмещения ущерба пострадавшему.

Кроме того, ужесточены санкции за неисполнение судебных решений — теперь за это предусмотрен штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов либо лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.
