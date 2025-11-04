В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку

Государственный департамент архитектурно-строительного контроля продолжает работу по решению проблем незаконно возведенных многоквартирных домов прошлых лет.

Фото Минстроя

По данным пресс-службы Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, глава департамента Эрназарбек Суеркулов встретился с жителями девятиэтажного жилого дома, расположенного в Бишкеке по улице Курчатова, 28/1, и вручил акт соответствия для последующей сдачи объекта в эксплуатацию.

Этот дом незаконно построен ОсОО «Алтын Казык Плюс» и долгое время не вводился в эксплуатацию. Из-за этого жители не могли оформить квартиры в собственность и сталкивались с серьезными трудностями при получении документов на недвижимость.

Минстрой продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с проблемными жилыми домами.