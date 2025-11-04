11:53
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку

Государственный департамент архитектурно-строительного контроля продолжает работу по решению проблем незаконно возведенных многоквартирных домов прошлых лет.

Минстроя
Фото Минстроя

По данным пресс-службы Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, глава департамента Эрназарбек Суеркулов встретился с жителями девятиэтажного жилого дома, расположенного в Бишкеке по улице Курчатова, 28/1, и вручил акт соответствия для последующей сдачи объекта в эксплуатацию.

Этот дом незаконно построен ОсОО «Алтын Казык Плюс» и долгое время не вводился в эксплуатацию. Из-за этого жители не могли оформить квартиры в собственность и сталкивались с серьезными трудностями при получении документов на недвижимость.

Минстрой продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с проблемными жилыми домами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349537/
просмотров: 1055
Версия для печати
Материалы по теме
Минстрой КР хочет совмещать проектирование и строительство недвижимости
В домах № 22, 23 в «Кок-Жаре» приостановили строительные работы
В Бишкеке строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
В Бишкеке узаконили еще один проблемный дом — Минстрой
Осторожно! Мошенники представляются работниками Минстроя и вымогают деньги
На объездной дороге Бишкека проверили качество железобетонных балок
На трассе Ош — Бишкек демонтируют незаконные постройки
В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха
Кабмин усилил контроль за застройщиками и отчетностью по строительству жилья
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
11:50
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
11:47
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства
11:37
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
11:33
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
11:22
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция