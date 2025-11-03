21:58
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

Приток мигрантов в развитые страны снизился впервые за четыре года

В 2024 году в 38 государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей наиболее развитые страны, въехали для постоянного проживания 6,2 миллиона человек, пишет DW.

Этот показатель впервые уменьшился после трех лет значительного роста. Он на 4 процента меньше, чем годом ранее, но на 15 процентов больше, чем в допандемийные времена.

Основная причина иммиграции в страны ОЭСР — воссоединение с семьей. Число трудовых мигрантов сократилось на 21 процент после устойчивого роста с 2020 года. Половина иммигрантов распределена по пяти странам: США, Германии, Канаде, Великобритании и Испании. Лидеры среди стран происхождения иммигрантов — Венесуэла, Колумбия и Сирия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349532/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Еще одна массовая драка между мигрантами произошла в Москве
Минтруда утвердило стандарт услуг по трудоустройству кыргызстанцев за рубежом
В России хотят повысить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году
Мигрантов, участвовавших в массовой драке в Москве, выдворят из РФ
В России предложили лишать мигрантов РВП за пьяное вождение
Мигрантам в России хотят ужесточить правила выплат соцпособий
МИД КР предупредил о новых рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США
Из России должны уехать 770 тысяч мигрантов — спикер Госдумы
Мигранты в России попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство
Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси, как к своим людям
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
21:41
В Бишкеке задержан мужчина, стрелявший из оружия в воздух В Бишкеке задержан мужчина, стрелявший из оружия в возд...
21:23
В Чехии из-за кражи кабелей остановили движение десятков поездов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: возможен дождь переходящий в снег
20:49
Приток мигрантов в развитые страны снизился впервые за четыре года
20:47
В Бишкеке пьяный водитель, убегая от погони, выскочил из авто и прыгнул в БЧК