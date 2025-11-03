Приток мигрантов в развитые страны снизился впервые за четыре года

В 2024 году в 38 государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей наиболее развитые страны, въехали для постоянного проживания 6,2 миллиона человек, пишет DW.

Этот показатель впервые уменьшился после трех лет значительного роста. Он на 4 процента меньше, чем годом ранее, но на 15 процентов больше, чем в допандемийные времена.

Основная причина иммиграции в страны ОЭСР — воссоединение с семьей. Число трудовых мигрантов сократилось на 21 процент после устойчивого роста с 2020 года. Половина иммигрантов распределена по пяти странам: США, Германии, Канаде, Великобритании и Испании. Лидеры среди стран происхождения иммигрантов — Венесуэла, Колумбия и Сирия.