В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке

В Таш-Кумыре Джалал-Абадской области, в селе Кызыл-Алма, состоялось открытие ипотечного жилого комплекса на 96 квартир. Об этом сообщили в полпредстве президента в регионе.

Жилые дома полностью реконструированы Государственной ипотечной компанией, после чего переданы гражданам в рамках программы доступного жилья.

В церемонии открытия приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель главы государства в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев, руководитель управления делами президента Каныбек Туманбаев и глава ГИК Темиркул Балтабаев.

Выступая на мероприятии, Камчыбек Ташиев поздравил новых владельцев квартир и отметил, что реализация подобных проектов является важным шагом государства по улучшению жилищных условий граждан и укреплению социальной стабильности в стране.
