Минтруда утвердил стандарт услуг по трудоустройству кыргызстанцев за рубежом

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики утвердило новый стандарт госуслуг по содействию в трудоустройстве граждан за рубежом.

Теперь поиск и направление граждан Кыргызстана на официальную работу за границей в рамках госпрограмм, межправительственных и международных соглашений будет проводиться по единым правилам и с соблюдением утвержденных процедур.

Оказывать услугу будет Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда КР. Согласно документу, ведомство обязано обеспечить прозрачность всех этапов отбора, оформления документов и выезда трудовых мигрантов. Также центр должен повысить качество обслуживания и упростить процедуры, связанные с трудоустройством за границей.