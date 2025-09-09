В Кара-Суйском районе 2,5 гектара сельхозземель перевели под жилье

Кабинет министров Кыргызстана одобрил перевод (трансформацию) земельного участка в Ошской области.

Речь идет о 2,5 гектара пашни в Даткинском айыл аймаке Кара-Суйского района. Участок из категории «земли сельхозназначения» переведен в категорию «земли населенных пунктов». На этой территории планируется строительство многоквартирных домов.

Местные власти должны внести изменения в учетную документацию, подготовить градостроительные документы, обеспечить использование участка строго по назначению, а также принять меры по защите от возможных природных рисков. Кроме того, им поручено развивать инфраструктуру и системы жизнеобеспечения за счет местного бюджета и инвестиций.

Если на участке будут обнаружены объекты историко-культурного наследия, их обязаны сохранить в соответствии с законом. Также предусмотрена компенсация убытков сельского хозяйства.