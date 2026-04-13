Власть

Садыр Жапаров посетил пограничную заставу «Кара-Мык» в Чон-Алайском районе

Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с проектом улучшения инфраструктуры пограничной заставы «Кара-Мык». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства был проинформирован о поэтапной реализации комплекса мер, направленных на модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры объекта.

В частности, уже введены в эксплуатацию объекты, обеспечивающие повышение качества условий службы и проживания личного состава. Среди них — служебное жилье, дошкольное учреждение, а также объекты жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время продолжается следующий этап проекта, предусматривающий строительство и модернизацию дополнительных объектов военного и хозяйственного назначения, а также обновление существующих зданий. Завершение всех работ запланировано на этот год.

Садыр Жапаров дал старт строительству новых объектов, уложив первый строительный раствор в основание одного из зданий.

Глава государства ознакомился с условиями проживания военнослужащих в жилом доме, построенном в прошлом году, и оценил созданные бытовые условия.

В завершение визита Садыр Жапаров побеседовал с членами семей пограничников, уделив внимание вопросам условий их проживания и уровня заработной платы военнослужащих.
Материалы по теме
В Кара-Суу построят новую пограничную заставу «Ак-Буура»
В Чуйской области открыли погранзаставу «Кемин»
Популярные новости
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Бизнес
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
13 апреля, понедельник
20:01
В центре Бишкека самокаты перекрыли тротуар и мешали проезду скорой В центре Бишкека самокаты перекрыли тротуар и мешали пр...
20:00
Садыр Жапаров посетил пограничную заставу «Кара-Мык» в Чон-Алайском районе
19:50
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
19:40
Кыргызстанка Айпери Медет кызы поднялась на первое место в рейтинге UWW
19:21
В Бишкеке обнаружили авто с разными госномерами — жители просят проверить