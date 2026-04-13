Садыр Жапаров посетил пограничную заставу «Кара-Мык» в Чон-Алайском районе

Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с проектом улучшения инфраструктуры пограничной заставы «Кара-Мык». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства был проинформирован о поэтапной реализации комплекса мер, направленных на модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры объекта.

В частности, уже введены в эксплуатацию объекты, обеспечивающие повышение качества условий службы и проживания личного состава. Среди них — служебное жилье, дошкольное учреждение, а также объекты жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время продолжается следующий этап проекта, предусматривающий строительство и модернизацию дополнительных объектов военного и хозяйственного назначения, а также обновление существующих зданий. Завершение всех работ запланировано на этот год.

Садыр Жапаров дал старт строительству новых объектов, уложив первый строительный раствор в основание одного из зданий.

Глава государства ознакомился с условиями проживания военнослужащих в жилом доме, построенном в прошлом году, и оценил созданные бытовые условия.

В завершение визита Садыр Жапаров побеседовал с членами семей пограничников, уделив внимание вопросам условий их проживания и уровня заработной платы военнослужащих.